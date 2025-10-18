Ko darīt skolēnu rudens brīvlaikā Saulkrastos? Aktivitāšu saraksts
Saulkrastu novada pašvaldība ir parūpējusies, lai skolēniem rudens brīvlaikā netrūktu interesantu nodarbju. Nepalaid garām šīs iespējas!
20. un 23. oktobrī būs atvērta Saulkrastu Jauniešu māja (Raiņa ielā 7, Saulkrastos), piedāvājot dažādas atpūtas un izklaides iespējas. Jaunieši aicināti izmēģināt jauno podkāstu studiju.
22. oktobrī plkst. 12.00 Zvejniekciema sporta zālē notiks tautas bumbas čempionāts un mazo spēļu aktivitātes. Dažādas nodarbes bērniem būs sarūpētas arī Jauniešu telpās Lojā “Jēņi” — no plkst. 12.00 līdz 16.00.
Zvejniekciema Jauniešu telpās plkst. 14.00 varēs spēlēt dedukcijas lomu spēli “Mafija”. Savukārt plkst. 19.00 Sējas kultūras namā viesosies iluzionists Edžus ar šovu “Edžus triki”. Šova laikā tiks demonstrēti roku veiklības un mentālās maģijas triki, mākslinieks iesaistīs auditoriju.
29. oktobrī plkst. 18.00 kultūras namā “Zvejniekciems” tiks rādīta leļļu izrāde bērniem “Trīs sivēni”.
Par izrādi: Reiz trīs mīlīgi sivēni nolēma: pietiek ar dubļiem, rotaļām un laimīgu rukšķēšanu vecāku mājās. Viņi grib dzīvot lielajā mežā! Tur viss notiek — tur ir stilīgi zaķi ar saulesbrillēm, modernas vāveres un miermīlīgi vilki, kuri iemācījušies mierīgi elpot caur degunu un meditēt.
Bruņojušies ar bluetooth skaļruņiem, moderniem “hip-ruk” bītiem un pārliecību, ka “ja troksnis ir problēma, tad mēs esam risinājums!”, viņi dodas taisnā ceļā uz mežu. Bet mežs… nav gatavs viņiem.
Tur dzīvo mierīgi zvēri, kuri katru rītu meditē uz sūnu paklājiem, lasa dzeju un gatavo sev ziedu tējas. Un tagad — BUM! Trīs sivēni ar bungām, ģitārām un diskobumbu? Meža dzīve pārvēršas par vulkāna izvirdumu.
Kamēr sivēni organizē “Ruk-Ruk festu 3000”, dzīvnieki mežā sasauc ārkārtas sapulci. Viņu mērķis – glābt mežu no “trokšņu trijotnes”, bet bez niknuma un dusmām. Sarunas ar sivēniem tiek uzticētas meža gudrākajam dzīvniekam — rakstniekam vilkam!
Zvejniekciema jauniešu telpas (Atpūtas ielā 2B, Saulkrastos) būs atvērtas visas darba dienas.