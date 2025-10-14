Kristīnes Pīkenenas spilgtais stils
"Drēbes ir kas vairāk kā tikai apģērbs!" Iepirkšanās humpalās ļauj Kristīnei izcelt savu personību
Grāmatu veikala vadītāja Kristīne Pīkenena piesaista apkārtējos gan ar savām plašajām zināšanām literatūrā, gan spilgto un neparasto stilu. Viņa Jauns.lv atzīst, ka vairums savas garderobes iegādājas humpalās un no šī vārda nebaidās - "otrās elpas" apģērbi, esot ilgtspējīgāki, videi un maciņam draudzīgāki, turklāt tie ļauj viņai izpaust savu personību.
"Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka drēbes ir daudz vairāk nekā tikai apģērbs. Tas ir veids, kā izpaust savu personību un parādīt sevi pasaulei. Šobrīd manas drēbes lielākoties nāk no humpalām, un man tas patīk!" norāda Kristīne. "Iespējams, daudziem cilvēkiem tas šķiet dīvaini, bet man tas šķiet loģisks lēmums, kas balstās uz vairākiem apsvērumiem."
"Viens ir stila jautājums. Humpalās var atrast unikālus apģērba gabalus, ko nevar iegādāties parastos veikalos," norāda Kristīne. "Otrkārt, es ticu, ka tas tomer ir draudzīgāks lēmums videi, nekā tā saucamās "ātrās modes" patērēšana. Turklāt, kādēļ pirkt kaut ko jaunu un izskatīties tieši tāpat kā visi pārējie?" retoriski vaicā sieviete. "Manuprāt, labāk ir iegādāties kaut ko tādu, kas mani izceļ citu vidū!"
"Treškārt, tas ir arī naudas jautājums. Ja es varētu atļauties pirkt dārgus, jaunus apģērbus, kuri man kalpotu 10-20 gadus, varbūt arī es to darītu biežāk, bet, diemžēl, es to evaru. Tā vietā es izvēlos kvalitāti un ilgnoturību, ko var atrast humpalās".
"Mūsu ģimenes sievietēm tās ir iekodēts - mums vajag krāsainus rakstus un dažādas kombinācijas!"
Jautāta, kā aizsākās viņas "mīlestība" pret modi un lietotajiem apģērbiem, Kristīne atzīst, ka šeit atbilde meklējama viņas ģimenes sievietēs. "Mana mamma jau 90.ajos gados gāja uz humpalām un tur iegādājās sev dažādus interesantus apģērba gabalus, kādus cilvēki tipiski tajā laikā valkāja. Es, augot, skatījos uz mammu un no viņas iedvesmojos".
"Mammai mājās, piemēram, bija milzīga atvilkne, kurā glabājās neskaitāmi lakatiņi, jo mamma stipri ticēja tam, ka ar lakatiņiem tu vari atsvaidzināt jebkuru apģērbu," atmiņās dalās Kristīne. "Bet mana vecmamma bija lauksaimniece, tomēr viņa prata šūt, un brīvajā laikā, kad viņa devās uz baznīcu vai tirgu, viņa bija iecienījusi spilgtus un pamanāmus apģērbus. "Es saprotu, ka tas mūsu ģimenes sievietēm ir iekodēts, ka mums vajag krāsainus rakstus un dažādas kombinācijas".
Humpalas nav domātas visiem
Kristīne norāda, ka saprot to, ka humpalas nav domātas visiem, un noteiktās cilvēku aprindās iepirkšanās šādos veikalos netiek uzskatīta par "labo toni". "Ir droši vien arī tādi cilvēki, kuriem humpalas liek justies "kaunīgi". Atminos, ka arī tad kad mēs augām, varbūt citi neuzskatīja, ka iepirkties humpalās ir "stilīgi"," norāda Kristīne. "Kaut gan es domāju, ka šobrīd tas jau iet uz otru pusi."
"Es arī saprotu, ka ir cilvēki, kuriem nepatīk doma, ka viņi valkās apģērbu, kuru iepriekš ir ģērbis kāds cits. Vai viņus nemierīgus dara doma, ka varbūt kāds apģērbs humpalās nonācis pēc tam, kad tā īpašnieks devies aizsaulē. Bet man pret to nav aizspriedumu," pauž sieviete. "Man patīk iztēloties, ka, izvēloties humpalas, es it kā sniedzu apģērbiem "jaunu dzīvi", un "pasargāju" tos no kļūšanas par atkritumiem."
Kristīne norāda, ka katrs var izdarīt savu izvēli, bet, viņasprāt, nevajadzētu nevienu noniecināt tikai tādēļ, ka viņš iepērkas humpalās. Vaicāta, vai viņa ne reizi nav kautrējusies citiem atklāt sava apģērba izcelsmi, Kristīne atbild noraidoši.
"Es ar lepnumu to arī pastāstu. Kad man kāds izsaka komplimentus, es pat varbūt reizēm sabrucinu cilvēku ilūzijas, jo atbildu: "jā, es to nopirku šo apģērbu humpalās par diviem eiro", smejot nosaka Kristīne.
Jautāta, vai ir kas tāds, ko viņa nekad neiegādātos humpalās, sievietes atbilde ir skaidra: zeķes, zeķbikses vai apakšveļa, jo šie apģērbu gabali saistās ar higiēnas jautājumiem. Tāpat viņa iesaka humpalās izvairīties no ātrās modes zīmoliem vai apģērbiem, kas veidoti no sintētiskiem materiāliem.
"Ļoti sekoju līdzi tam, kas notiek modes namos vai influenceru aprindās!"
Kristīne vaļsirdīgi atklāj, ka bez iepriekšminētajiem iemesliem par labu humpalām spēlē vēl kāds iemesls, proti, iepirkšanās viņai sagādā labsajūtu. "Reizēm pat pietiek ar 10-15 minūtēm, ko atvēlēt ieskriešanai veikalā pirms atnāk autobuss," norāda Kristīne.
"Man patīk tas process, kad es ieeju veikalā un nezinu, kas tur būs. Un tad, kad es kaut ko atrodu, tad rodas tāda forša, eiforiska sajūta".
"Es vienmēr priecājos, ja man izdodas atrast kaut ko tādu, kas ir kā "malnais gulbis" - ko tu vispār necerēji, ka atradīsi. Es atļaujos sev iegādāties arī, piemēram, balles kleitas vai kaut kādu ekstravagantu apģērba gabalu, lai gan zinu, ka uzvilkšu to, varbūt vienreiz vai divreiz mūžā. Tomēr es zinu, ka tas izmaksāja vien dažus eiro, un, piemēram, ejot uz operu es varēšu izskatīties tā, kā, manuprāt, jāizskatas, ejot uz operu."
Tāpat Kristīne norāda, ka regulāri seko līdzi tam, kas notiek ārzemju modes namos, stilistu aprindās un influenceru pasaulē. "Sekoju tam, kas ir "trendā". Piemēram, šosezon ir modē zamšādas jakas un es sev galvā ielieku domu, ka man tādas nav, bet varētu noderēt. Tā nu arī eju uz humpalām un to meklēju. Vai šī pavasara, vasaras sezonā ļoti aktuāli bija sviesta dzeltenā krāsa. Tad mēs ar draudzeni gājām skatīties, vai mums vispār šāda krāsa piestāv," norāda Kristīne.
Viņa pauž pārliecību, ka apģērbam nav jābūt dārgam, lai tas izskatītos labi, un norāda, ka humpalas sniedz viņai iespēju variēt ar dažādiem stiliem un katru dienu izvēlēties - kādu tēlu viņa vēlas iemiesot šodien.