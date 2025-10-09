Apstājies, ieelpo un izvēlies sevi - ar "Jauns OK" oktobra numuru!
Oktobra "Jauns OK" numurs stāsta par atgriešanos pie svarīgākā: pie sevis, savas patiesības un izvēlēm, kas patiesi iederas tavas nākotnes vīzijā. Šomēnes žurnālā apkopotie stāsti ir atklāti, drosmīgi un sirsnīgi – par šķiršanos, jaunu mīlestību un ceļiem pie sevis, kas mūs maina.
Numura vāka zvaigzne ir Kristīne Opolais - latviešu operdīva, kuras balss skanējusi opernamos visā pasaulē. Šoreiz intervijā uzklausām viņas cilvēcisko balsi: par vientulību, mammas lomu un zaļo gaismu viņas dzīves luksoforā. Kristīne runā tieši, patiesi un bez patosa – viņa ļauj ieraudzīt, cik daudz spēka ir ievainojumā.
Jauns OK vīrieša lomā šoreiz Aivis Ceriņš, kurš ļauj ielūkoties savā piesātinātajā ikdienā. Viņš runā par misijas apziņu, klusuma vērtību, par to, kā atšķiras vīrieša spēks un jūtīgums, un kāpēc ir svarīgi neatgriezties tajās pašās kļūdās.
Influencere un uzņēmēja Evelīna Ķimene, šarma pilna sieviete ar izteikti dzirkstošu skatījumu uz dzīvi, dalās savos iespaidos, iedvesmas avotos un lietās, kas ļauj baudīt dzīvi rožainos toņos. Viņas pasaulē skaistums, garša un brīvība nav luksusa preces, bet dabiska ikdiena.
Šī mēneša sirds stāsts ir par IVF jeb mākslīgo apaugļošanu. Daudzām sievietēm tā ir vienīgā iespēja kļūt par māti, un šajā rakstā apkopotas gan personīga pieredze, gan ārsta skaidrojumi.
Skaistumkopšanas sadaļā – anti-age pieeja, kas sola nevis "noslēpt gadus", bet mudina rūpēties, saprast un izprast ādu dažādos dzīves posmos. Izlasi un uzzini, kādai jābūt sejas kopšanas rutīnai pēc 35, kādas aktīvās sastāvdaļas patiešām darbojas un kā nepazaudēt sevi anti-age reklāmu spiedienā.
Stila lapās – rudens elegance: šokolādes toņi, teksturēti adījumi un detaļas, kas padara vienkāršo izsmalcinātu. Oktobris ir īstais brīdis, lai plānotu rudens mēteļa iegādi, tāpēc šomēnes apskatām arī karstākās virsdrēbju tendences no lielākajiem pasaules dizaineriem.
Un vēl atklāsim tev jaunās Holivudas superzvaigznes, kuras ne tikai spēlē spilgtākajās lomās, bet arī nosaka kino industrijas toni. Savukārt ceļojumu sadaļā iepazīsti Maurīciju - salu, kas pārsteidz ar mieru, luksusu un dabu vienlaikus.
Šis ir numurs sievietei, kura nebaidās no negaidītiem dzīves pagriezieniem un sākšanas no jauna – gan attiecībās, gan domāšanā un arī pašā dzīvē. Iedvesmojies pārmaiņām ar oktobra Jauns OK! Pērc to labākajās tirdzniecības vietās visā Latvijā, lasi arī digitāli un abonē Zurnali.lv!