7 populāri vārdi ar slēptu nozīmi - tā saukt savu bērnu neiesaka
Ja jūs gaidāt bērniņu, vārda izvēle, visticamāk, ir viena no pirmajām lietām, par ko domājat. Jaunie vecāki vēlas savam mazulim dot vislabāko dzīves sākumu, un skaists vārds ir svarīga šī ceļa sastāvdaļa.
Vārdam jāskan patīkami, jāpiestāv bērnam un, iespējams, jānes arī īpaša nozīme. Taču daži populāri vārdi patiešām slēpj dziļāku jēgu - kas var izrādīties ne tik pozitīva, kā sākotnēji šķiet, raksta "Express".
Bērnu preču eksperti no "For Your Little One" ir sastādījuši sarakstu ar vārdiem, par kuriem, iespējams, būtu vērts padomāt divreiz.
Ja jums šie vārdi tomēr patīk, neskatoties uz to nozīmi - jūs, protams, varat tos lietot. Tajos nav nekā "slikta" vai aizliegta. Taču, ja dodat priekšroku vārdam ar gaišāku un pozitīvāku enerģiju, šos vārdus varat droši svītrot no saraksta.
Melorija
Parasti tiek lietots kā meitenes vārds. Cēlies no senfranču vārda maleüré, kas nozīmē "nelaimīgā" vai "nolemtā". Vārds savu popularitātes virsotni sasniedza 1988. gadā, taču kopš tā laika tā lietojums pakāpeniski samazinās.
Mara
Arī sieviešu vārds, kura izcelsme meklējama ivritā un nozīme ir "rūgtums". Bībelē Naomi, Rutes vīramāte, pēc vīra un dēlu nāves sevi nosauca par Maru, izrādot savu dziļo skumju.
Tristans
Šis vārds cēlies no franču vārda triste, kas nozīmē "skumjš" vai "melanholisks".
Doloresa
Šarmants, retro stila sieviešu vārds, kas spāņu valodā nozīmē "sāpes" vai "bēdas". Cēlies no latīņu dolor - "sāpes, ciešanas". Vārds ir īpaši populārs katoļu ģimenēs, pateicoties Jaunavas Marijas titulam Nuestra Señora de los Dolores - "Sāpju Dievmāte".
Klaudija
Sieviešu forma vārdam Klaudijs. Vārds cēlies no latīņu claudus, kas nozīmē "klibs" vai "ievainots".
Secīlija
Sieviešu vārds ar itāļu izcelsmi. Cēlies no latīņu Caecilia un caecus, kas nozīmē "akla" vai "slēpta".
Porša
Sieviešu vārds ar latīņu izcelsmi, kura burtiska nozīme ir "cūka". Tomēr tas ieguvis popularitāti, pateicoties Viljama Šekspīra lugām "Venēcijas tirgotājs" un "Jūlijs Cēzars", kur Porša ir stipras un cēlas sievietes tēli.