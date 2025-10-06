Pirmais šā gada supermēness! Pilnmēness horoskops visām zodiaka zīmēm no 6.10. līdz 12.10.
Šonedēļ gaidāma iespaidīga Mēness enerģija - oktobra pilnmēness, kas turklāt ir šā gada pirmais supermēness. Pilnmēness spēcīgākā fāze būs 7. oktobrī pl. 6.46, taču tā ietekme būs jūtama vēl vairākas dienas pēc tam.

7. oktobra pilnmēnesi dēvē arī par Ražas mēnesi jeb Mednieku mēnesi, tas ir devītais no 12 pilnmēnešiem 2025. gadā. No 12 pilnmēnešiem 2025. gadā trīs būs "supermēneši" — no kuriem Ražas mēness ir pirmais.

Lasi tālāk un uzzini, kas šonedēļ gaidāms katrai zodiaka zīmei.

