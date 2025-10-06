Rudens nāk ar zamšādas jakām - skaties, kādas izvēlas pasaules šovbiznesa zvaigznes
Zamšāda nezaudē savu nozīmīgumu arī šajā rudenī. Īpaši aktuāli būs safari stila jakas ar jostu, kā arī tā sauktās platās strādnieku jakas un, protams, klasiskā piegriezuma brūnās jakas, kas atgādina 1970. gadu stilu.
Velsas princese Ketrīna (43) un Melānija Trampa (55)
Gan ASV pirmā lēdija, gan Velsas princese seko modes tendencēm, tāpēc nav brīnums, ka kopīgajam pasākumam Londonā abas izvēlējās šobrīd aktuālas zamšādas jakas. Melānijai mugurā bija amerikāņu zīmola "Ralph Lauren" 2777 eiro vērtu safari stila jaka, kurai viņa pieskaņoja itāļu zīmola "Loro Piana" bikses un 750 eiro dārgas "Roger Vivier" kurpes bez papēžiem. Velsas princese izvēlējās olīvkrāsas zīmola "ME+EM" jaku (845 eiro) un "Ralph Lauren" svārkus (1798 eiro). Dāmas izskatījās kā no modes žurnāla vāka!
Anna Hetaveja (42)
Amerikāņu aktrise nesen filmējās kulta filmas "Sātans Pradas brunčos" turpinājumā. Vienā no ainām viņa būs redzama brūnā zamšādas žaketē, kas lieliski saskan ar klasiskām zilajām džinsa biksēm. Odziņu šim tēlam piedod čūskādas zābaki un kakla lakats. Ideāls ikdienas komplekts rudenim!
Azija Ardžento (50)
Itāļu aktrise un režisore ir slavenā itāļu modes nama "Ermanno Scervino" reklāmas kampaņas seja. Milānas modes nedēļā viņa pozēja fotogrāfiem zīmola zamšādas žaketē ar izšuvumiem. Rokās viņai bija 2150 eiro vērta soma no tāda paša materiāla. Kopumā tēls bija ieturēts 1970. gadu stilā, kas šobrīd ir ļoti aktuāli.
Elizabete Zalcere (45)
Žurnāla "Vogue" un citu glancētu izdevumu stiliste uz Ņujorkas modes nedēļas skatēm devās zamšādas jakā, kas bija pieskaņota gaisīgai midi garuma kleitai. Saulesbrilles 1970. gadu stilā un brūnie ādas zābaki papildināja šo koptēlu, kurā nebija nejaušu lietu.
Edinburgas hercogiene Sofija (60)
Velsas princese nav vienīgā britu karaliskās ģimenes pārstāve, kura seko modes tendencēm. Arī prinča Edvarda sievas garderobē ir zamšādas jaka, kurā viņa jau vairākas reizes izgājusi sabiedrībā. Parasti Sofija jaku pieskaņo garajiem svārkiem.
Janka Poliani (46)
Norvēģijas modes žurnāliste, kuru uzskata par vienu no Skandināvijas valstu stilīgākajām sievietēm, Kopenhāgenas modes nedēļā bija iemūžināta oversize strādnieku jakā, kas ir šī rudens garderobes obligāta lieta tām, kuras vēlas izskatīties īpaši stilīgi.
Mišēla Hunzigere (46)
Itāļu dziedātāja, Erosa Ramazoti bijusī dzīvesbiedre un meitas māte, modele un televīzijas raidījumu vadītāja, kura vadīja 2025. gada Eirovīzijas dziesmu konkursa finālu Bāzelē, uzskatāmi parāda, kā saskaņot dažādus brūnas krāsas toņus vienā ansamblī. Šāda klasika vienmēr būs aktuāla, neraugoties uz modes tendencēm.
Suzanna Lau (42)
Britu modes blogere un žurnāliste šoruden glābjas no Londonas drēgnuma stilīgajā "Burberry" jakā ar uzplečiem.
Tomijs Pols (28)
Amerikāņu tenisists nepalika nepamanīts Londonas ielās, pateicoties britu zīmola "Burberry" zamšādas jakai, kas viņam ļoti piestāvēja.