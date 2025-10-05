Negaidīts pavērsiens pēc lietoto preču veikala apmeklējuma: no grāmatas izkrīt zīmīte ar satraucošu vēstījumu
Ģimenes izbrauciens uz "second-hand" veikalu guvis negaidītu pavērsienu: mamma un bērns atrada bērnu grāmatā, kas piesaistīja viņu uzmanību, divdomīgu un ļoti nepatīkamu vēstuli.
Keitlina platformā "Reddit" dalījās ar fotogrāfiju no grāmatas, ko viņa ar meitu atrada "Goodwill" veikalā Lasvegasā. Bērnu grāmatā par princesēm starp lapām bija paslēpta ar roku rakstīta ziņa.
Ziņā bija rakstīts: "Es ceru, ka kādu dienu mūsu bērni lasīs šo grāmatu kopā ar mums... bet tas ir atkarīgs no tevis, dārgā. Es tevi mīlu.. bet tu man lauzi sirdi, es vairs nevaru tā dzīvot."
Keitlina žurnālam "Newsweek" atzina, ka atradums viņu satrieca. "Man sāpēja vēders, jo tas šķita kā manipulācija, un man bija žēl tā cilvēka, kuram šī grāmata un ziņa bija domāta," viņa aprakstīja.
Viņas meita izvēlējās grāmatu, jo ļoti mīl princeses, un lūdza atļauju to papētīt vēl pirms pirkšanas. Taču ziņa iekšā visu mainīja. "Es sapratu, ka pat ja mēs nopirksim šo grāmatu, es ikreiz domāšu par to, ka grāmata tika izmantota kā manipulācijas instruments," piebilda māte.
"Man lasīšana bērniem skaļi ir īpašs brīdis, un es negribēju, lai šis gadījums paliktu atmiņā. Beigās grāmatu nenopirku."
Internetā sākās minējumi par patieso notikumu
Atradums ātri izraisīja spraigu diskusiju soctīklā. Lietotāji sāka spekulēt, kāds stāsts slēpjas aiz šīs ziņas. "Šeit noteikti slēpjas vesela drāma. Ziņa man rada pretrunīgas sajūtas par laulātajiem, bet ir pilnīgi iespējams, ka viss ir savādāk," teikts vienā no komentāriem.
Lielākā daļa lietotāju izrādīja līdzjūtību ziņas saņēmējam. "Daudzi nosauca šo ziņu par manipulējošu un atzīmēja, ka ir dīvaini slēpt šādu tekstu bērnu grāmatas lapās," pastāstīja Keitlina.