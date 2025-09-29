Šonedēļ populārākie vārdi - Dmitrijs un Mihails; populārākais bērnu vārds - Amēlija
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie ir Dmitrijs (10751) un Mihails (6855). Savukārt populārākais jaundzimušo bērnu vārds ir Amēlija - šogad jau 101 meitenītei vecāki devuši šo skanīgo vārdu.
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Elza (3563), Amēlija (2290), Lāsma (2173), Miks (1667), Miķelis (1317), Zanda (1272) un Mikus (1250), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati. Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Elna (3), Ilizana (5), Skaidris (8), Menarda (9), Jumis (25), Zandis (27) un Elma (81).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 464 Franči, 181 Ilma, 180 Modras un 132 Amālijas.
Jaundzimušo vārdu popularitātes līdere ir jau pieminētā Amēlija - šajā gadā piedzimusi jau 101 Amēlija. Populāri bērnu vārdi šogad ir arī Elza (52), Mihails (39), Miķelis (37) un Miks (25).
13 šogad dzimuši puikas tikuši pie vārda Dmitrijs, seši - Mikus, pieci - Francis. Četras meitenes nosauktas par Elmu, četras - par Lāsmu. Pa vienai reizei šogad Latvijā dzimušiem bērniem reģistrēti vārdi Jumis, Menarda, Zanda un Amālija. Citi šīs nedēļas aktuālie vārdi šogad jaundzimušajiem pagaidām nav reģistrēti.