Šonedēļ populārākie vārdi - Sergejs, Svetlana un Māris
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie ir Sergejs (18573), Svetlana (16366) un Māris (11711). Savukārt šajā gadā dzimušos bērnus vecāki visbiežāk izvēlējušies nosaukt par Rodrigo (šogad jau 42) un Kurtu (32).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Agris (3907), Gundars (1567), Rodrigo (1314) un Agrita (1099), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati. Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Mārica (6), Venija (39), Knuts (68) un Maigurs (95).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 986 Vandas, 882 Lanas, 809 Vanesas, 628 Ilgoņi, 555 Venerandas, 473 Kurti, 430 Rauli un 205 Ādolfi.
Šogad dzimušos mazuļus vecāki visbiežāk nosaukuši par Rodrigo - šajā gadā jau 42 puikām dots šis spēcīgais vārds. Jaundzimušajiem populārs ir arī vārds Kurts (32).
Divpadsmit šogad dzimušas meitenes tikušas pie vārda Vanesa, septiņi zēni nosaukti par Raulu, pieci - par Māri. Piedzimuši arī divi Agri, divi Gundari un divi Knuti. Viena meitenīte nosaukta par Lanu, viens puika - par Maiguru. Citi šīs nedēļas aktuālie vārdi pagaidām jaundzimušajiem šogad nav reģistrēti.