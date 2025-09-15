Šonedēļ populārākie vārdi - Sandra un Vera
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Sandra (7487) un Vera (4776). Savukārt jaundzimušajiem populārākais vārds ir Matīss - jau 23 šogad dzimuši puikas ir nosaukti šajā vārdā.
No kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Matīss (3702), Elita (2206) un Modris (1917), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati. Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Gunvaris (1), Muntis (22), Vaiva (37), Sondra (58), Gunvaldis (83) un Alita (84).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 789 Mariannas, 599 Vairas, 535 Verneri, 493 Vairi, 267 Marisi, 231 Liesma, 225 Asjas, 214 Guntras, 125 Asnates, 124 Ginteri un 107 Dāgi.
Šogad dzimušajiem bērniem populārākais vārds ir jau pieminētais Matīss - 23 šajā gadā dzimuši zēni ir nosaukti par Matīsu. Astoņas šogad dzimušas meitenes ir nosauktas par Veru, trīs - par Mariannu.
Pa vienai reizei šogad jaundzimušajiem vecāki devuši vārdus - Sandra, Asnate, Dāgs, Liesma, Verners un Ginters. Citi šīs nedēļas aktuālie vārdi jaundzimušajiem bērniem šogad pagaidām nav reģistrēti.