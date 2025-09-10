Attiecības
Šodien 06:05
Vai tev ir šīs pazīmes? 3 perfekcionisma tipi, un kā ar sevi tikt galā
Mūsdienās perfekcionisms ir kļuvis par ierastu dzīves sastāvdaļu. Daudzi cenšas būt ideāli darbos, attiecībās vai izskatā, un nereti tas šķiet kā vienīgais ceļš uz panākumiem. Taču aiz šīs vēlmes būt nevainojamam slēpjas arī spriedze, trauksme un pastāvīga sajūta, ka nekad neesam pietiekami labi.
Psihologi norāda, ka perfekcionismam ir vairākas sejas – tas var būt vērsts uz sevi, uz citiem vai arī balstīts sabiedrības gaidās. Izprotot šos trīs tipus un atpazīstot sevi tajos, iespējams atrast līdzsvaru un iemācīties dzīvot vieglāk, vēsta "Huffpost".