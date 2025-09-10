Vai tev ir šīs pazīmes? 3 perfekcionisma tipi, un kā ar sevi tikt galā
foto: Shutterstock
Attiecības

Vai tev ir šīs pazīmes? 3 perfekcionisma tipi, un kā ar sevi tikt galā

Marianna Ozola

Jauns.lv

Mūsdienās perfekcionisms ir kļuvis par ierastu dzīves sastāvdaļu. Daudzi cenšas būt ideāli darbos, attiecībās vai izskatā, un nereti tas šķiet kā vienīgais ceļš uz panākumiem. Taču aiz šīs vēlmes būt nevainojamam slēpjas arī spriedze, trauksme un pastāvīga sajūta, ka nekad neesam pietiekami labi.

Vai tev ir šīs pazīmes? 3 perfekcionisma tipi, un ...

Psihologi norāda, ka perfekcionismam ir vairākas sejas – tas var būt vērsts uz sevi, uz citiem vai arī balstīts sabiedrības gaidās. Izprotot šos trīs tipus un atpazīstot sevi tajos, iespējams atrast līdzsvaru un iemācīties dzīvot vieglāk, vēsta "Huffpost". 

Nākamā lapa: Uz sevi vērsts perfekcionisms

Citi šobrīd lasa