"Tu nekad nedomā, ka tas notiks ar tevi!" Vēdera uzpūšanās jauno māmiņu noved pie bīstama atklājuma
Vienu rītu Temsina Geritsa pamodās un pamanīja, ka viņai ir uzpūties vēders. Sākumā viņa domāja, ka tās ir vienkārši gāzes. Taču nepatīkamā sajūta ātri pārvērtās par dzīvībai bīstamu stāvokli, kas mainīja visu viņas nākotni.
"Sākumā mans vēders izskatījās tā, it kā es būtu ceturtajā vai piektajā grūtniecības mēnesī," atceras 28 gadus vecā Temsina. "Taču es nebiju stāvoklī. Tas nebija parasts uzpūšanās stāvoklis. Katru rītu vēders kļuva apaļš un ciets, nevis mīksts kā agrāk. Es uzreiz sapratu, ka kaut kas nav kārtībā," viņa stāsta.
Sievietei, kurai tajā laikā bija vienu gadu vecs dēls Elans, tika veikts daudz ultraskaņas izmeklējumu, bet ārsti nevarēja noteikt problēmas iemeslu. "Viņi redzēja tikai lielu audzēju, kas spieda uz manu urīnpūsli," stāsta Temsina. "Viņi nezināja, vai tā ir cista, trūce vai kaut kas cits."
Temsinai lika piecas reizes veikt grūtniecības testu - visi bija negatīvi. "Es zināju, ka neesmu stāvoklī, bet man bija ārkārtīgi nogurdinoši pastāvīgi to pierādīt," atzīst viņa.
Sāpes, kuras neiespējami ignorēt
Viss pasliktinājās Lieldienās, kad Temsina pamodās pulksten četri no rīta ar asām sāpēm jostas rajonā un kreisajā pusē. "Tas bija kā ledains metāls, kas skrāpē mani no iekšpuses. Man bija slikta dūša, biju panikā."
Tā kā tajā dienā bija valsts svētki, viņa nevarēja uzreiz doties uz izmeklējumiem vai operāciju. "Es gulēju sāpēs, zinot, ka manī kaut kas aug, bet neko nevarēju darīt," viņa atceras.
Beidzot nonākusi pie ginekologa, viņa dzirdēja diagnozi - strauji augoša olnīcas audzēja masa. "Piektdien masa bija 12 centimetru liela, bet pirmdien jau 17," stāsta Temsina no Keiptaunas. "Ārsts sacīja, ka jāveic steidzama operācija, citādi varu zaudēt olnīcu."
Operācijas laikā ārsti atklāja milzīgu dermoīdu cistu - veidojumu, kas rodas iedzimtas audu attīstības traucējumu dēļ, parasti zem ādas, bet daudz retāk - kā olnīcas audzējs. "Tā bija gandrīz uz plīsuma robežas un faktiski plīsa tieši tajā brīdī, kad to izņēma," apraksta Temsina.
Pēc viņas teiktā, viņai neticami paveicies - ja audzējs būtu plīsis ķermeņa iekšienē, sekas būtu bijušas daudz smagākas.
Ārsti spēja saglabāt Temsinas olnīcu un veikt operāciju tā, ka palika tikai neliela rēta. Tomēr pēc dažām dienām pienāca analīžu rezultāti, kas šokēja visus - audzējs izrādījās ļaundabīgs otrās stadijas.
"Es biju šokā. Tu nekad nedomā, ka tas var notikt ar tevi - īpaši, ja visi analīžu rezultāti ir kārtībā," atzīst Temsina. "It īpaši, ja esi jauns, vesels un tev rokās ir mazs bērns."
Smags ārstēšanās process un zaudējumi
Temsina sāka agresīvu ķīmijterapiju, kas viņu izsmēla gan fiziski, gan emocionāli. "Piecu dienu laikā steroīdu un hormonu dēļ es pieņēmos svarā par desmit kilogramiem. Taču jau nākamajā nedēļas nogalē zaudēju 12. Mans ķermenis kļuva svešs, un es pati sevi nepazinu," stāsta viņa.
16. dienā mati sāka krist ārā šķipsnās. "Es nolēmu pati pārņemt kontroli un noskuvu galvu. Tā bija mana atbilde slimībai: tu man neatņemsi matus!" viņa atceras.
Kad Temsina tikai sāka pierast pie jaunā ārstēšanās ritma, viņu steidzami hospitalizēja. Zonde, kas ievietota medikamentu ievadīšanai, iekaisusi, un leikocītu līmenis asinīs bija bīstami zems.
"Es trīcēju, mani mocīja drebuļi un slikta dūša. Infekcija uzvarēja, jo mana imūnsistēma bija pārāk vāja," atceras viņa.
Ārsti izmēģināja dažādas metodes, lai izglābtu jauno sievieti. "Man teica, ka, visticamāk, es atradīšos slimnīcā desmit dienas. Tas likās ilgi, bet ārsti gribēja būt pārliecināti, ka mans organisms atjaunosies un es varēšu turpināt ārstēšanos."
Griba dzīvot un pateicība
"Tas bija kā īstos amerikāņu kalniņos, bet es turējos," viņa saka. "Esmu pateicīga, ka audzēju atklāja agri. Esmu pateicīga par atbalstu - mans vīrs Jako man ir kā labākais draugs, un mūsu brīnišķīgais dēls Elans dod spēku iet uz priekšu."
Viņa cer, ka viņas stāsts liks citām sievietēm vairāk rūpēties par sevi. "Mums saka, ka mēs pārspīlējam vai pārāk dramatizējam. Bet, ja tavs ķermenis kliedz, ka kaut kas nav kārtībā - ieklausies tajā."
Temsina dalās ar savām pārbaudēm sociālajos tīklos (@tamsyn_gerrits) un caur savu aģentūru "Jane Doe Media". Viņa uzsver, ka neplāno slēpt to, ko ir pārdzīvojusi: "Tā ir daļa no manas dzīves. Ja mans stāsts palīdzēs vismaz vienai sievietei, kura citādi nebūtu devusies pie ārsta, vai dos kādai māmiņai sajūtu, ka viņa nav viena - tad viss tas nav bijis velti: katrs ieraksts un katra asara."