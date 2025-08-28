"Pateicu, ka mīlu viņu" - Vācijas basketbola zvaigzne Šrēders spēles laikā pārsteidz daudzus
Neparasts skats bija vērojams Eiropas basketbola čempionāta spēles laikā starp Vāciju un Melnkalni. Vācijas izlases zvaigzne Deniss Šrēders mača laikā Tamperē apsēdās blakus savai sievai Elenai.
Trešās ceturtdaļas beigu daļā Eiropas čempionāta spēlē, kas Tamperē risinājās starp Vācijas un Melnkalnes basketbola valstsvienību, viens no Vācijas izlases līderiem, NBA kluba "Sacramento Kings" spēlētājs Deniss Šrēders tikko bija iemetis trīspunktu metienu un palielinājis Vācijas izlases pārsvaru pār Melnkalni līdz 16 punktiem (68:52). Šrēders pagriezās pret publiku un parādīja žestu, kas nozīmē aukstasinību – “Ice in the veins” (Latv. – “ledus vēnās”).
Drīz zem Melnkalnes komandas groza sadūrās divi spēlētāji, viens no viņiem nokrita, un tiesneši devās skatīties video, lai izlemtu, vai tas ir pārkāpums. Pārbaude ilga vairākas minūtes, un tās laikā Šrēders nolēma atdalīties no komandas un apsēsties blakus savai sievai Elenai. Viņa spēli Tamperē vēroja pirmajā rindā – kopā ar abu bērniem Denisu Maliku junioru, Imaliju Aaliju un Amari. Blakus Elenai sēdēja arī Denisa māte Agi Fatou.
Šrēders arī īsi aprunājās ar sievu. "Es viņai teicu, ka viņu mīlu. Un pajautāju, vai viss ir kārtībā," vaicāts, ko teicis savai mīļotajai, 31 gadu vecais basketbolists atbildēja vācu izdevumam "Bild".
Vācijas spēle ar Melnkalni beidzās ar vāciešu uzvaru 106:76. Deniss Šrēders guva 21 punktu.