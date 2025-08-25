Šonedēļ populārākie vārdi - Natālija un Aigars
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Natālija (7245) un Aigars (6769). Savukārt šajā gadā dzimušajiem bērniem vecāki visbiežāk devuši vārdu Patrīcija (40).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Samanta (3039), Jolanta (2863), Patrīcija (2784), Aiga (1660), Patriks (1550) un Alvis (1282), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati.
Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Tālija (6), Guste (13), Vismants (27) un Auguste (38).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 664 Aleni, 590 Žaņi, 554 Vilmas, 474 Broņislavas, 408 Armīni, 268 Ivonnas, 268 Joreni, 236 Broņislavi, 180 Ludvigi un 108 Ludi.
Šogad dzimušajiem bērniem popularitātes līdere ir jau pieminētā Patrīcija - 40 šajā gadā dzimušas meitenes jau nosauktas šajā skaistajā vārdā. 2025. gadā piedzimušas arī 11 Samantas, 10 Patriki un 5 Aleni.
Trim šogad dzimušiem puikām dots vārds Alvis, diviem Armīns, Jorens un Žanis. Divas meitenes tikušas pie skanīgā vārda Vilma. Piedzimis arī viens Aigars, viena Auguste un viena Tālija. Citi šīs nedēļas aktuālie vārdi šogad dzimušajiem bērniem pagaidām nav reģistrēti.