Kā saprast, kad bērns gatavs pirmajai maksājumu kartei? Padomi vecākiem
Tuvojoties rudenim un atsākoties mācību gadam, vecāki nereti pārdomā bērna ikdienas vajadzības un izvērtē, cik lielu kabatas naudu piešķirt. Tieši šis ir arī brīdis, kad tiek apsvērta doma par pirmā bankas konta un maksājumu kartes noformēšanu bērnam, taču nereti rodas jautājums – kad īsti ir piemērotākais brīdis šādam solim?
Luminor bankas finanšu eksperte Jekaterina Ziniča skaidro, kā izvērtēt bērna gatavību, kādus faktorus ņemt vērā, atverot kontu, un kā izvēlēties piemērotāko kartes veidu, lai tas kalpotu kā noderīgs rīks finanšu ieradumu veidošanā.
Kad pienāk īstais brīdis pirmajai maksājumu kartei?
Lai gan vecāki pieņem lēmumu par pirmās bankas kartes izveidi bērnam, ņemot vērā gan savus uzskatus, gan bērna individuālās vajadzības, nereti tas notiek jau diezgan agrā vecumā – pat ap septiņiem gadiem, kas sakrīt ar skolas gaitu uzsākšanu. Luminor dati rāda, ka pēdējo gadu laikā ir novērojama tendence, ka vecāki, lēmumu par konta atvēršanu un kartes piešķiršanu bērnam, pieņem arvien agrāk. Ja vēl pirms pāris gadiem pirmā bankas karte vidēji tika noformēta aptuveni 14 gadu vecumā, tad šobrīd vidēji tā tiek piešķirta jau 10 līdz 11 gadu veciem bērniem.
Lēmums par labu pirmajai kartei bieži vien sakrīt ar to brīdi, kad bērnam ir iegūtas pamatprasmes – spēja saskaitīt un atņemt galvā, izprot naudas vērtību un sāk rīkoties patstāvīgāk. Šajā posmā karte kalpo ne tikai kā drošs rīks, ar kuru vecāki var pārskaitīt naudu neparedzētās situācijās, bet arī kā praktisks treniņš finanšu pratībā – rēķināšanā, pirkumu veikšanā un budžeta plānošanā.
Maksājumu kartes izveide bērnam nav iemesls satraukumam – vecākiem ir pieejami ērti un pārskatāmi rīki, kas ļauj kontrolēt un uzraudzīt, kā tiek izmantota gan karte, gan piešķirtie līdzekļi. Piemēram, iespējams ātri un vienkārši pielāgot pirkumu un pārskaitījumu limitus, pārraudzīt konta darbības internetbankā, kā arī jebkurā brīdī ieslēgt vai atslēgt pirkumus internetā un bezkontakta norēķinus. Vienlaikus savs bankas konts un maksājumu karte bērnam ir lielisks veids, kā praktiski apgūt finanšu pamatus – no budžeta plānošanas un taupīšanas līdz ikdienas izdevumu pārvaldībai, ko ērti iespējams veikt arī caur mobilo lietotni.
Kāda maksājumu karte ir piemērota bērniem?
Izvēloties piemērotāko maksājumu karti bērnam, vecāki visbiežāk dod priekšroku debetkartei. Tā ir vienkāršs un drošs risinājums, kas ļauj bērnam lietot tikai to naudu, kas pieejama viņa bankas kontā. Debetkartes ir īpaši piemērotas ikdienas tēriņiem, un vairākas bankas tās bērniem piedāvā bez maksas. Parasti šāda veida kartēm ir zemi darījumu limiti, un vecāki var ērti sekot līdzi konta aktivitātēm, izmantojot internetbanku vai mobilo lietotni.
Savukārt, piemēram jau pusaudžiem, kas iespējams bieži ir ceļā, dodas uz sporta nometnēm, sacensībām vai citām aktivitātēm arī ārpus valsts, un paši veic lielākus pirkumus, var būt vērts apsvērt arī kredītkartes priekšrocības. Šāds risinājums nav obligāti saistīts ar kredītlīniju izmantošanu – kredītkarte var kalpot kā papildu drošības instruments, piedāvājot, piemēram, pirkumu vai ceļojumu apdrošināšanu un iespēju izņemt skaidru naudu ārvalstīs. Aktīviem un patstāvīgiem bērniem šīs papildfunkcijas var būt īpaši noderīgas, vienlaikus sniedzot vecākiem lielāku sirdsmieru.
Pirmais bankas konts – solis finanšu pratības apguvē
Bankas konts bērnam var būt noderīgs vēl pirms maksājumu kartes saņemšanas, piemēram, lai uzkrātu līdzekļus pirmajai skolas somai vai citām nepieciešamībām, kas saistītas ar mācību uzsākšanu. Bankas kontu var atvērt jau no dzimšanas, kas ļauj ērti un pārskatāmi uzkrāt naudu, piemēram, ja radi vai vecvecāki vēlas sniegt finansiālu atbalstu. Bērna iesaiste šajā procesā veicina izpratni par naudas vērtību jau no agrīna vecuma – sākot ar to, ka kopā ar vecākiem var sekot līdzi uzkrājumiem un, tuvojoties skolai, pasūtīt maksājumu karti, kas pieejama no 6 gadu vecuma, lai veiktu pirmos pirkumus patstāvīgi.
Pirms maksājumu kartes izsniegšanas ir svarīgi iepazīstināt bērnu ar pamata finanšu zināšanām un brīdināt par iespējamiem krāpniecības riskiem. Mūsdienu bankas piedāvā dažādus drošības risinājumus, kas ļauj vecākiem efektīvi sekot līdzi un kontrolēt bērna finanšu darījumus – piemēram, iespējams ierobežot tiešsaistes pirkumus noteiktā vecumā, saņemt brīdinājumus par veiktiem darījumiem, noteikt tēriņu limitus un ātri bloķēt karti ārkārtas situācijās. Tā kā bērni un jaunieši aktīvi izmanto digitālo maksājumu iespējas viedierīcēs, šādi iestatījumi sniedz papildu drošības sajūtu gan bērnam, gan vecākiem. Ņemot vērā šos pasākumus, maksājumu karte bērnam bieži vien ir drošāka un pārskatāmāka alternatīva nekā skaidras naudas nodošana, īpaši, ja bērns dodas uz pasākumiem vai nometnēm.