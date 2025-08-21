Astoņas pedikīra tendences, kas ir aktuālas tieši pašlaik
Lote Elizabete Krišūne
Jauns.lv
Vasaras sezona tuvojas noslēgumam, un drīz sandales tiks noliktas malā, taču kāju nagu dizaina idejas joprojām ir aktuālas. No drosmīgām, spilgtām krāsām līdz smalkiem minimālisma variantiem – šīs pedikīra tendences šobrīd dominē gan sociālajos tīklos, gan ielās.
Ja meklējat iedvesmu pedikīram pirms sezonas maiņas, vietne Brightside.me apkopojusi krāsu toņus, ko noteikti vērts izmēģināt: