Astoņas pedikīra tendences, kas ir aktuālas tieši pašlaik
Instagram, Shutterstock
Stila jaunumi

Astoņas pedikīra tendences, kas ir aktuālas tieši pašlaik

Lote Elizabete Krišūne

Jauns.lv

Vasaras sezona tuvojas noslēgumam, un drīz sandales tiks noliktas malā, taču kāju nagu dizaina idejas joprojām ir aktuālas. No drosmīgām, spilgtām krāsām līdz smalkiem minimālisma variantiem – šīs pedikīra tendences šobrīd dominē gan sociālajos tīklos, gan ielās.

Astoņas pedikīra tendences, kas ir aktuālas tieši ...

Ja meklējat iedvesmu pedikīram pirms sezonas maiņas, vietne Brightside.me apkopojusi krāsu toņus, ko noteikti vērts izmēģināt:

Nākamā lapa: Elektro kobalta zils

Citi šobrīd lasa