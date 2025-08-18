Vai tava sieva grib šķirties? Populārākās stratēģijas un 45 veidi, kā cilvēki izbeidz attiecības
Šķiršanās gandrīz vienmēr ir sāpīga – gan tam, kurš pieņem lēmumu, gan tam, kurš tiek pamests. Dažkārt tā notiek pēkšņi un sāpīgi, citkārt – nemanāmi un klusām. Psihologi norāda: veids, kādā attiecības tiek pārtrauktas, būtiski ietekmē, cik smags ir šis pārdzīvojums abām pusēm.
Jaunākais pētījums atklāj trīs biežākās šķiršanās stratēģijas, bet tajā identificēti arī 45 dažādi uzvedības modeļi, kas ļauj saprast, kā pāri patiesībā šķiras, vēstī Psychologytoday.com.
Trīs populārākie veidi, kā pāri šķiras
1. Trieciena mīkstināšana
Visbiežāk izmantotā pieeja. Partneris uzņemas daļu atbildības un paskaidro, kāpēc šķiršanās ir nepieciešama. Saruna parasti ietver argumentus, kas izskaidro, kā pārtraukums var nākt par labu abiem.
2. Pauze, lai pārvērtētu jūtas
Dažkārt cilvēki izvēlas nevis likt galīgu punktu, bet gan "paņemt pauzi”. Tas nozīmē, ka partneri vienojas pavadīt laiku atsevišķi, lai pārdomātu savas jūtas un pieņemtu galīgo lēmumu vēlāk.
3. Izvairīšanās no konfrontācijas
Vismazāk iecienītā, taču izplatīta stratēģija. Tā izpaužas kā klusēšana, pakāpeniska attālināšanās vai pat pilnīga pazušana (“ghosting”). Partneris nepasaka skaidri, kas notiek, un otram cilvēkam atliek tikai minēt, ka attiecības ir beigušās.
45 reakcijas: kā cilvēki mēdz šķirties
Pirmajā pētījuma daļā 228 cilvēki aprakstīja, kā viņi rīkotos, ja vēlētos izbeigt attiecības. Atklājās ļoti plašs spektrs – no saudzīgas sarunas līdz skarbām vai izvairīgām metodēm. Starp biežāk minētajām reakcijām bija:
-
kļūt vēsam un distancētam;
-
pamazām attālināties;
-
radīt spriedzi vai strīdus, lai provocētu attiecību beigas;
-
teikt, ka attiecībām nav nākotnes;
-
ierosināt palikt tikai draugiem;
-
šķirties, aizsūtot īsziņu vai e-pastu;
-
piezvanīt, lai paziņotu par šķiršanos;
-
lūgt kopīgam draugam pateikt par lēmumu šķirties;
-
atklāti izstāstīt iemeslus;
-
pajautāt partnera viedokli par šķiršanos;
-
sarunāties klātienē;
-
vienkārši pazust (“ghosting”);
-
pārtraukt visus kontaktus;
-
atzīties, ka jūtas mainījušās;
-
vainot arī partneri;
-
atzīties neuzticībā vai jūtās pret citu cilvēku;
-
ierosināt pauzi, lai pārdomātu.
Kopumā tika identificēti 45 reakciju varianti, taču lielākā daļa no tiem ietilpa trīs plašākās kategorijās – “Trieciena mīkstināšana”, “Pauze” un “Izvairīšanās no konfrontācijas”.
Vīrieši un sievietes: līdzības un atšķirības
Gan vīrieši, gan sievietes parasti izmanto līdzīgas pieejas. Tomēr sievietes biežāk signalizē par attiecību beigām ar vēsu un distancētu uzvedību, tādējādi netieši liekot partnerim saprast, ka attiecības tuvojas noslēgumam.
Ierobežojumi un secinājumi
Zinātnieki uzsver, ka dati balstīti pašziņojumos (informācijā, kuru snieguši šie cilvēki paši, nevis kāda neitrāla persona), tāpēc tie var būt neprecīzi. Turklāt pētījums veikts Grieķijā – citās kultūrās rezultāti var atšķirties. Taču secinājums ir nepārprotams: vairums cilvēku cenšas šķirties tā, lai samazinātu sāpes un nezaudētu cieņu vienam pret otru.
Rezumējot jāsecina - ja esi situācijā, kad apsver attiecību izbeigšanu, atceries – godīga un tieša saruna, pat ja tā ir grūta, ir labākā izvēle. Skaidri vārdi un cieņa pret otru cilvēku palīdz pārdzīvojumu padarīt vieglāk izturamu abām pusēm.