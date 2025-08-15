Rīgas svētku laikā izglītos par bērnu aprūpi un iespēju kļūt par atbalsta ģimeni
Rīgas svētku laikā, 16. augustā, plkst. 12.00 Vērmanes dārzā Labklājības ministrija organizē kampaņas “Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!” pasākumu, akcentējot viesģimenes nozīmi. Tā mērķis ir mazināt stereotipus par uzņemošajām ģimenēm un bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par ārpusģimenes aprūpi.
“Es ticu, ka mūsu sabiedrībā ir ģimenes, kam ir iespējams atvērt savas sirdis bērniem, kuriem sava ģimene vairs nesniedz atbalstu,” uzsver Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas vadītāja Inese Andersone.
Pasākuma laikā Labklājības ministrijas tematiskajā teltī notiks izglītojošas un saistošas aktivitātes visai ģimenei. Piedalīsies arī uzņemošās ģimenes, daloties ar savu pieredzi. Teltī piedāvātās aktivitātes apvienos izglītojošu un iesaistošu pieredzi, padarot ārpusģimenes aprūpes tēmu pieejamāku un saprotamāku plašai sabiedrībai. Īpaša uzmanība tiks pievērsta potenciālajām uzņemošajām ģimenēm – audžuģimenēm, aizbildņiem vai viesģimenēm.
Pasākuma laikā interesentiem būs iespēja konsultēties ar ārpusģimenes aprūpes centru pārstāvjiem par aprūpes iespējām, atbalsta centru darbu un sadarbību ar vietējām bāriņtiesām. Tiks piedāvāta arī īpaši kampaņai radītā sarunu spēle “Mīti un patiesības par ārpusģimenes aprūpi”. Bērniem būs iespēja piedalīties radošajā darbnīcā, kurā viņi varēs uzrakstīt novēlējumus bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Darbosies arī bērnu stūrītis.
Lai gan Rīgas bāriņtiesa šajā pasākumā nebūs pārstāvēta, iestāde ir atvērta un pieejama ikvienam iedzīvotājam, kas vēlas saņemt konsultāciju vai atbalstu. Aicinām apmeklēt iestādi klātienē Tērbatas ielā 69 vai sazināties telefoniski pa tālruni 67037746, lai konsultētos par bērnu tiesību un interešu jautājumiem. Informācija par darba laiku un saziņu pieejama mājaslapā: barintiesa.riga.lv. Apmeklētāju pieņemšana klātienē bez iepriekšēja pieraksta notiek pirmdienās pulksten 14.00–19.00 un ceturtdienās pulksten 9.00–12.00.
Svarīgi atcerēties, ka bāriņtiesa nepieņem tūlītējus lēmumus par bērna šķiršanu no ģimenes, izņemot ārkārtas gadījumus, kad bērna dzīvība vai veselība ir tieši apdraudēta. Iedzīvotāji ir laipni aicināti vērsties bāriņtiesā ne tikai konkrētu problēmu risināšanai, bet arī konsultēties par labākajiem soļiem bērna interesēs, kad šķiet, ka nepieciešama iestādes iesaiste. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, ņemot vērā pieejamos faktus un ievērojot bērna labākās intereses.