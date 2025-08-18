Dzīvesstils
Šodien 13:13
Šonedēļ populārākie vārdi - Linda un Vitālijs
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Linda (7171) un Vitālijs (6275).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Liene (4971), Ralfs (4873), Janīna (2363), Boriss (2029), Elena (1694), Melānija (1653), Helēna (1637) un Rudīte (1362), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati.
Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Valgudis (1), Bērtulis (3), Ellena (23), Bernhards (51), Imanta (70) un Boļeslavs (74). Vēl vārda dienu šonedēļ svin 989 Everti, 447 Roji un 393 Lienas.