Dina Bertāne dēliem pēc uzvaras vienmēr aizsūta īsziņu: "Vienkāršu un sirsnīgu. No mammas"
Viņa ir mamma diviem izciliem Latvijas basketbola izlases spēlētājiem – Dairim un Dāvim Bertāniem, bet, kā pati saka, vislielākā nozīme jau nav slavai, bet sajūtai, ka bērniem ir labi, jo tad arī visiem ir labi. Dina Bertāne žurnālam "Patiesā Dzīve" ļauj ieskatīties savas ģimenes stāstā – par mīlestību, raksturu, sportu un dzīves noturību.
Tā Pasaules kausa spēle... Dina to atceras tik spilgti, it kā tā būtu notikusi vakar. Abi ar vīru sēdēja pie televizora laukos, klusumā, un apkārtējā pasaule bija uz brīdi apstājusies. Spēles iznākums vēl nezināms, bet satraukums jau pulsēja pirkstu galos. “Ārprāts, kā mēs jūtam līdzi! Īkšķi krampjos…”
Kad tuvojas lielie basketbola turnīri, Bertānu ģimenes kalendārs kļūst ne mazāk piesātināts kā spēlētājiem. Runājot par gaidāmo Eiropas čempionātu basketbolā, Dinas sejā iemirdzas smaids. “Mazbērni jau ir gana lieli, lai arī viņi beidzot varētu doties uz spēlēm. Bērni mums sagādā biļetes, un mēs baudām. Atbalstām klātienē, cik vien iespējams. Ja kāds no mazajiem saslimst, es piesakos viņu pieskatīt. Pie televizora man ir emocionāli vieglāk.”
Lai gan Dina sevi neuzskata par skaļu līdzjutēju, emocionālais pārdzīvojums ir liels. “Mēs ar vīru Daini spēles skatāmies klusi, jūtam līdzi iekšēji. Vīrs skatās kā bijušais basketbolists un treneris, es vairāk kā mamma, kas basketbolā ienākusi caur bērniem un vīru. Priecājamies par veiksmēm un pārdzīvojam par neveiksmēm.”
Tāpat kā daudziem basketbola faniem Latvijā, arī Dinai atmiņā palikusi sāpīgā spēle pret Vāciju Pasaules kausā. “Kuram tad nav? Tas Dāvja metiens… tas laikam nekad neizdzēsīsies no atmiņas.” Pēc šādiem brīžiem Dina nesteidzas ar padomiem vai mierinājumu. “Mēs nekad pēc spēlēm puišiem nezvanām. Viņi ir lieli cilvēki, profesionāli sportisti. Katram pašam tas jāizdzīvo. Viņi paši vēlreiz galvā izspēlē spēli, dažkārt līdz trijiem četriem naktī nevar aizmigt. Tētis kādreiz piezvana par lietu, bet pamatā mēs vienkārši ļaujam būt. Bet, kad ir uzvara, es vienmēr aizsūtu īsziņu. Vienkāršu un sirsnīgu. No mammas.”
Runājot par Latvijas izlases izredzēm Eiropas čempionātā, Dina ir piesardzīga. “Man vispār nepatīk runāt par šīm tēmām. Jo lielāku ažiotāžu uztaisa, jo lielāka vilšanās pēc tam, ja kaut kas neizdodas. Es sirdī jūtu – viegli nebūs. It īpaši pēc tā Pasaules kausa.” Viņa atgādina vīra bieži izmantoto teicienu: “Bumba ir apaļa. Nekad neko nevar zināt.” Un piebilst: “Tur ir komanda, ir simt dažādu apstākļu, kas var ietekmēt spēli.”
