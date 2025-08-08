Cita pasaule
Šodien 11:36
Tuvojas augusta pilnmēness - ko tas nesīs katrai zodiaka zīmei
Debesu vērotāji un jūtīgāki cilvēki jau atkal sajūt Mēness spēku – tuvojas pilnmēness. Tā pilnā fāze būs sestdien, 9. augustā, pl. 10.56, bet pilnmēness ietekme ir jūtama jau visu šo nedēļu.
Šoreiz augusta pilnmēness iekritīs Ūdensvīra zīmē – gaisa zīmē, kuru pārvalda planēta Urāns. Tas nozīmē, ka tuvojas inovāciju laiks, kad notiek sacelšanās pret iedibinātiem modeļiem. Šis ir periods, kas mudina pieņemt drosmīgus un inovatīvus lēmumus. Mēness modina mūsu kaislības un liek meklēt sapņu piepildījumu. Ap to cirkulējošā enerģija nesīs vēlmi pēc pārmaiņām, jaunām idejām un iedvesmas, īpaši noteiktām zodiaka zīmēm.