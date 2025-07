Liekais svars nerodas slinkuma dēļ: zinātnieki nosaukuši īsto iemeslu

Kā ziņo "Fox News", par to liecina jauns starptautisks pētījums, kas publicēts žurnālā "Proceedings of the National Academy of Sciences". Zinātnieki analizējuši vairāk nekā četru tūkstošu pieaugušo datus no 34 valstīm - no lauciniekiem līdz biroja darbiniekiem.