Dziesmu svētku mozaīkas veidotāji Kaspars un Dagmāra Bārbali: "Ne jau viss, ko dari ar mīlestību, ir viegli"

To dzirdot, Kaspars sievai novēl, “lai nekad nebeidzas radošā dzirksts un lai visu laiku ir vēlme darīt to, kas patīk”. “Jā, mēs patiešām darām to, kas mums patīk. Bieži vien ikdienas skrējienā aizmirstam, kāpēc vispār darām to, ko darām. Tāpēc ik pa laikam ir svarīgi apstāties un pateikt sev – mēs šeit esam tāpēc, ka gribam būt. Ja negribētu, būtu kaut kur citur,” saka Dagmāra. “Un to mēs novēlam arī visiem Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem!” Kaspars noslēdz sarunu.