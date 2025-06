“Tas ir mans dēls, Dieva dots” mamma Rita ar visu sirdi audzina Arti, kuru skārusi bērnu cerebrālā trieka

Tagad galvenais ir vingrošana un kustēšanās, jo neko īpašu vairs nevar darīt. It kā nedaudz labāk pa šiem gadiem dēlam esot kļuvis. “Pagājušajā gadā mēs piedalījāmies arī spēļu un kustību nometnē Līgatnē, kur darbojās īpašie bērni no visas Latvijas. Tur daudz kas notika, bet Artis tikai visu vēroja no malas. Viņam patīk būt cilvēkos. Es, protams, biju kopā ar dēlu. Vienreiz bijām arī nometnē Dienvidkurzemes novadā, skaistajā Ziemupē pie jūras, kur to organizēja Liepājas Neredzīgo biedrība. Dēls arī tur tikai visu vēroja no malas, bet jutās ļoti labi,” priecājas mamma.