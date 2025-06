Oliveri un Emīlijas, bet ne Jāņi un Līgas. Kāpēc cilvēki pieaugot maina savu vārdu

Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Skuča atzīst, ka attiecībā uz vārda maiņu bērniem likums ir ļoti skops. Kā jau iepriekš minēts, to var darīt, ja viens vai abi bērna vecāki ir notiesāti par tīšu, smagu vai sevišķi smagu noziegumu, bet ir arī citi gadījumi. Aija Skuča stāsta: “Bērnam līdz 15 gadu vecumam iedoto vārdu var nomainīt tikai īpašos gadījumos, kas minēti normatīvajos aktos. Piemēram, ja bērnam iedod divus vārdus, bet pēc kāda laika secina, ka vārds nav iedzīvojies, bērns uz to nereaģē vai viņam tas nepatīk. Ir paredzēta iespēja vienu no šiem vārdiem svītrot. Mēdz būt gadījumi, kad reģistrēts viens vārds, bet bērns ir kristīts un viņam ir konfesionālais vārds. To var ierakstīt kā otro vārdu. Trešā iespēja – līdz 15 gadu vecumam var mainīt bērna vārdu vienu reizi, ja atklājas, ka tas nav labskanīgs vai ir grūti izrunājams. To gan vajadzētu saprast jau, vārdu dodot, taču gadās, ka vēlāk, aizejot uz bērnudārzu, atklājas kādas nianses, un bērnu sāk apsmiet, apcelt. Savukārt, sasniedzot 15 gadu vecumu, vārdu var mainīt, ja bērns to vēlas un tam piekrīt abi vecāki. Ja viens no vecākiem nav sasniedzams vai nepiekrīt, vajag bāriņtiesas akceptu. No 18 gadiem vārdu var brīvi mainīt.”