Skolotāja bērnam austiņā čukst: “Tu esi pretīgs, tu smirdi. Man no tevis nāk vēmiens...” Ko darīt vecākiem?

Jau drīz pēc tam, šī gada februāra sākumā, zēna mamma uz viņa galvas pamanīja laukumus ar izplēstiem matiem. Puisēns pats sev bija izrāvis matu kušķus. To sauc par trihotilomāniju – medicīniski tas ir paškaitējuma veids. Un to, kā liecina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas izraksts, ārsts zēnam konstatēja šī gada aprīlī. Vēl, kā izriet no ārsta atzinuma, puisēnam ir adaptācijas traucējumi, trauksmaini depresīva reakcija un “citi negatīvi dzīves notikumi bērnībā pēc pārdzīvota mobinga skolā”. Pēc bērna stāstītā, pēdējo pusgadu skolotāja gāja pie viņa un čukstēja: “Tu esi pretīgs, tu smirdi. Man no tevis nāk vēmiens”.”