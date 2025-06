Bērnu dienas festivāls jau šodien, 1. jūnijā. Pasākuma PROGRAMMA

Bērnu dienas festivālu rīko vecāku organizācija “Mammām un Tētiem”. Šogad pasākums notiks Rīgā, Doma laukumā, 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā – no plkst. 11.00 līdz 17.00. Bērnu dienas festivāla galvenais notikums ir bērnu un jauniešu lielkoncerts, kurā uzstājas simtiem bērnu un jauniešu no visas Latvijas, un koncertprogrammu vada paši bērni kopā ar viņiem iemīļotiem māksliniekiem. Festivāla noslēgumā gaidāms grupas “Olas” koncerts. Pasākums apmeklējams bez maksas. Gadu no gada vecāku organizācija “Mammām un Tētiem” rīko vairākus festivālus – par godu katram ģimenes loceklim. Šī gada visu festivālu vienojošā tēma – “Ģimenes spogulis. Ko tajā redzam?” – aicinās paskatīties uz sevi ar mīlestību un lepnumu un sajust, ka vērtības veidojas tieši ģimenē.