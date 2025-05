Megana Mārkla sniedz vērtīgu padomu topošajiem vecākiem

""As Ever" būtībā nozīmē, "tas, kā vienmēr ir bijis", un, ja esat sekojuši man kopš 2014. gada, jūs zināt, ka man vienmēr ir paticis gatavot, nodarboties ar rokdarbiem un dārzkopību — tas ir tas, ko es daru," viņa saka. "Pēdējos gados man nebija iespējas ar šīm lietām dalīties, bet tagad es to varu," norādīja Megana.