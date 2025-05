Viņš bija "normāls kolēģis"... līdz paskatījos, ko viņš raksta "Facebook"

Mēs veidojam kontaktu sarakstus sociālajos tīklos ar domubiedriem, kursabiedriem, darba kolēģiem, radiniekiem un cilvēkiem no hobiju aprindām. Taču reizēm nākas piedzīvot nepatīkamu atklāsmi — kāds no “draugiem” sāk publiski izpaust uzskatus, kas šķiet klaji aizskaroši, maldinoši vai vienkārši nepieņemami. It kā viss tiek darīts likuma ietvaros, bet starp rindām un emocijzīmēm slēpjas homofobija, dezinformācija, demagoģija, naidīga attieksme pret atšķirīgo. Ko darīt?