Viss sākās ar vienu brošiņu, un tagad Jogitai Ertai rokdarbi ir kļuvuši par dzīves misiju

Cenšos darīt tikai to, kas man patīk. Starp citu, agrāk es tā nedarīju – ko man pasūtīja, to arī taisīju. Arī tad, ja pašai nepatika. Atceros, bija reiz tāds pasūtījums – tamborētas čības, kas izskatās kā tanki. Un lielas tās čības bija, kāds 47. izmērs. Tādi kārtīgi čību tanki! Man pat labi sanāca tie tanki, bet darīt man to nepatika. Pēc tam es vairs neesmu uzņēmusies darīt to, kas nepatīk. Tas arī neatpelnās, jo nepatīkamais prasa vairāk laika un piepūles. Tad es labāk daru tikmēr to, kas sagādā prieku, un tāpēc pat vispār nepamanu, kā jau esmu izdarījusi. Un vēl gandarījums beigās. Gandarījuma sajūta pēc padarītā ir kā degviela dvēselei.