Rakstniece Daina Šadre sāka rakstīt, lai uzveiktu depresiju

Tolaik Daina bija pieņēmusi lēmumu stāties konservatorijā un devusi vīram solījumu. “Teicu – ja es iestāšos, tad mums būs otrs bērniņš. Un piedzima meitiņa Karlīna. Kad pēc bērna kopšanas atvaļinājuma bija jāatgriežas darbā, ar šausmām domāju – tūlīt jāsāk strādāt, kā es negribu!” Man bija pasniedzēja Vēsma Kraģe, un reiz viņa jautāja, vai es negribu mainīt darbu. Tā es nokļuvu arodbiedrībās. Tas bija laiks kad puse kultūras namu un klubu skaitījās valsts iestādes, bet otra puse – arodbiedrības. Arodbiedrības toreiz bija bagātas, jo tur gāza virsū naudu un prasīja – strādājiet, dariet! Tas laiks man palicis ļoti labā atmiņā, jo mēs, piemēram, rīkojām pirmos Ziemassvētkus Rīgā. Nevienam toreiz nebija nojausmas, kādiem tiem jābūt, un tāpēc mums bija viss. Notika bērnu pasākums Grīziņkalnā, un man pat toreiz sanāca tāds kā skandāls saistībā ar to, ka daži koncerti notika baznīcās. Dabūju vienā no tiem noklausīties sprediķi par to, ka funkcionāres neatšķir liturģisko dievkalpojumu no garīgās mūzikas koncerta. Tad notika bluķa vilkšana pa Vecrīgu, zem Vanšu tilta bija danču vakars un liels pasākums Doma laukumā, par ko arī pēc tam bija domstarpības ar baznīcu – mēs esam ielikuši tādu laiku, kad tieši sākas dievkalpojums. Tas bija pirmais šāds Ziemassvētku pasākums pēc Latvijas neatkarības atgūšanas – kā nu pratām, tā organizējām. Taču cilvēkiem ļoti patika,” priecājas stāstītāja.