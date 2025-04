Nesēdēt uz vietas - tas ir dzīvesveids. Inga un Andris Āboliņi maratonu skrien kopā: 28 dienas līdz "Rimi" Rīgas maratonam

No Valmieras uz Rīgu, no Rīgas atpakaļ uz Valmieru, tomēr beigās – uz Vaidavu. “Esmu atgriezusies savā dzimtajā vietā,” stāsta Inga. “Papētīju radurakstus un atradu liecības, ka mani senči deviņās paaudzēs tur dzīvojuši.” Andris neskopojas ar melnā humora devu: “Mēs pārvācāmies dzīvot uz Vaidavu, kad meita mūs izēda no Valmieras dzīvokļa, jo sāka mācīties ģimnāzijā un nolēma, ka grib dzīvot viena pati pilsētā. Tā lēnām ķērāmies pie lauku mājas remonta. Tagad tur ir silti un mājīgi.”