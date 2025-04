Psiholoģe: soctīklā "TikTok" parādījusies bīstama "rituāla" spēle, kas lauž pusaudžu psihi

Par to "Kije24" ēterā brīdināja ukraiņu psiholoģe Oksana Gluščenko. Video, ko publicē "TikTok" lietotāji, redzams, kā pusaudži īsteno savdabīgu rituālu, kura laikā bērnam, kura acis ir aizvērtas, uzdod noteiktus jautājumus par durvīm un gaiteņiem un it kā ieved spēlētāju transā. Tajā pašā laikā daudzi, pēc pašu jauniešu teiktā, pēc tam izjūt paniku un halucinācijas. "Šajā spēlē mums nostrādā iztēle plus viegls transs, un psihe var neizturēt. Te var mosties panikas lēkmes, dezorientācija," paziņoja Gluščenko.