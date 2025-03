Blogere Sofija Stužuka dzemdējusi 5. bērnu mājās Jūrmalā piepūšamā baseinā

"Šīs dzemdības ir gājušas galīgi greizi jau no paša sākuma. Naktī katra cīņa provocēja panisku uzbrukumu un tahikardiju. Vienkārši tāpēc, ka šoreiz ir ļoti baisi pēc iepriekšējās pieredzes. Un no rīta... asaras līst no tā, cik žēl sevis šoreiz. Nekad mūžā neesmu jutusies tik neaizsargāta, sentimentāla, ievainojama. Vienkārši ļoti žēl sevis," atzina daudzbērnu mamma, kura audzina dēlu Deividu un meitas Olīviju, Lolitu un Vasilisu.