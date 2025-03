Spāņu valodas skolotājs, topošais 9 bērnu tēvs Fransisko: "Latvija izvēlējās mani"

“Man patīk Latvijas daba un latviešu attiecības ar dabu. Man patīk miers, kas šeit valda, – neskatoties uz to, ka Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, šeit ir iespējams dzīvot mierīgi, nesteidzoties. Spānijā esmu dzīvojis gan Madridē, gan Valensijā, un mēs ļoti steidzāmies. Un vēl – man patīk un vienlaikus pārsteidz latviešu attiecības ar savu valsti. Patīk, ka skolās patriotiskas aktivitātes notiek dabiskā veidā,” pārdomās dalās Fransisko. Jautāts par ēdieniem, kādus ģimene ierasti bauda mājās, viņš attrauc: “Ēdam ļoti spāniski tradicionāli.” Galvenais pavārs esot sieva. Pārsvarā viņa gatavojot spāņu ēdienus – no Latvijas produktiem. “Man ļoti garšo spāņu bagātīgās zupas, piemēram, ar turku zirņiem, pupiņām, gaļu, kartupeļiem. Bieži gatavojam arī spāņu iemīļoto kartupeļu omleti. Ik pa laikam no Spānijas saņemam sūtījumus ar kādiem īpašiem Spānijas produktiem, piemēram, vītināto šķiņķi.”