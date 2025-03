Dace Tomsone gatavo bērnus un jauniešus X stundai: "Patriotismu var iemācīt"

Ar padomju laiku militāro mācību šo nevar pat salīdzināt. Nav tur nekādas “ģedovščinas”, arī matus neviens neliek nodzīt uz nullīti. Kaut gan bija gadījums, kad puiši paši gribēja nodzīt matus. Teicām, ka tā neviens vairs nedara, taču viņi uzstāja. Bija pat sagādājuši vecāku atļaujas, tādēļ nācās iedarbināt visu komandķēdi, līdz beigu beigās no komandieriem saņēmām zaļo gaismu matu griešanai. Puiši paši par to bija ļoti priecīgi! Daudziem arī liekas, ka būs problēmas ar ēdināšanu, taču pēc nometnes visi ir apmierināti un atraduši jaunus draugus. Liels prieks ir dzirdēt atsauksmes no vecākiem par to, ka, mājās pārnākuši, bērni dalās ar to, ko jaunu ir iemācījušies. Galu galā, tas taču ir tikai normāli, ja puika iemācās saklāt gultu, sakārtot savu somu un no rīta laicīgi piecelties.”