Pēc vecāku pieprasījuma atkārtoti izdota grāmata par bērnu drošību. To var saņemt bez maksas!

Tā kā daļa traumu risku gadu gaitā mazinās un vietā rodas jauni apdraudējumi, drošības grāmatu vecāku organizācija periodiski pilnveido un izdod atkārtoti, – lai jaunajiem vecākiem būtu aktuāla un uzticama informācija. “Piemēram, pirmajās grāmatās mediķi minēja tādas traumas kā bērnu applaucēšanās uz plīts vārītā ūdenī vai noslīkšanu ūdens mucās, kas laukos mēdz stāvēt pie siltumnīcām. Pēdējos gados šādas traumas nav akcentētas, bet tā vietā ir nākusi, piemēram, nedroša batutu lietošana, skrejriteņu bīstamās traumas, kā arī apdraudējumi digitālajā vidē,” stāsta Inga Akmentiņa-Smildziņa, norādot, ka tagad grāmata atbilstoši ir papildināta, piemēram, ar sadaļu par drošību digitālajā vidē. Grāmatā lasāms arī par drošību mājās, pagalmā, uz ielas, drošību attiecībās, kā arī par pirmās palīdzības sniegšanu, ja nelaime jau notikusi, arī par to, kā bērnu var pasargāt no infekciju slimībām u. c. tematiem.