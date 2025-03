"Zelta kniedes" solists Silvestrs Lorencs: "No savām dziesmām man jāmācās vieglums"

Ārkārtīgi mīļas un draudzīgas. Adelīna mani redz ne tikai mājās, bet arī uz skatuves un šad tad televīzijā. Raksturā viņai ir 50 % no manis un 50 % no māmiņas. (Smejas.) No manis droši vien ir paņēmusi skaļo izteikšanos. Mēs ar brāli bērnībā ļoti skaļi runājām. Ir bijis, ka ciemiņi sabijušies – kāpēc viens uz otru bļaujam? Bet mēs nebļaujam, mēs savā starpā sarunājamies skaļi, ekspresīvi un atklāti, lai uzreiz viss ir skaidrs. Savukārt no māmiņas Monikas meita paņēmusi visu pārējo labo, sievišķību, pucēšanos – dāma, dīva.