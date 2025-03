Tautas mīlestība, ko esmu saņēmis, ir liela, traka. Ģirta Jakovļeva un citu spēcīgu personību dzīve – žurnāla “Dzīves Stāsti” jaunākajā numurā

Brīvdabas tirdziņos Latvijā uzmanību bieži piesaistījis dabīgo akmeņu un rotaslietu stends ar norādi, ka māksliniece ir Liāna Zaharčenko, kara bēgle no Ukrainas. Liāna uzskata, ka vairāk nekā no ienaidnieka vajag baidīties no vienaldzības, jo tieši tās aizsegā notiek visbriesmīgākās lietas.