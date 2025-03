Beļģiete Selīna: "Latvijā var brīvāk elpot"...

“Līdz desmit gadu vecumam es dzīvoju Kongo Demokrātiskajā Republikā. Man ar Beļģiju nav tik ciešas saiknes. Vispār neizjūtu īpašas saiknes ar valstīm vai zemēm kā tādām, bet ar cilvēkiem, ko satieku, gan. Kongo skolā manā klasē mācījās astoņu dažādu tautību bērni ar vairākām ādas krāsām un atšķirīgām kultūrām. Mans tuvākais draugs bija no Krievijas, citi – no Turcijas un, protams, arī no pašas Kongo. Man ļoti patika šī daudzveidība. Cilvēki tur ir atvērtāki, brīvāki savās izpausmēs, kustīgāki. Beļģijā, tāpat kā Latvijā, cilvēki īsti nesāk dejot pirms pusnakts – tam jābūt īpašam laikam un vietai. Taču Kongo deja ir dabiska kustība, tā ir dzīves sastāvdaļa,” stāsta Selīna.