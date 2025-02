"Man bija 14, viņam 27!" Ieva atklāj, vai tika izmantota attiecībās ar basketbola treneri Andri Steļmahu

Ieva šo laiku sadala vairākos posmos. Pirmais – no 14 līdz 16 gadiem –, kad attiecības pakāpeniski attīstījās un kļuva ne tikai platoniskas. To pārtrauca brīdis, kad par visu uzzināja viņas vecāki. “Apstājās tajā brīdī, kad mani vecāki par to uzzināja. Tā pauze nebija ļoti gara,” viņa atceras, atzīstot, ka tolaik, būdama pusaudze, nespēja saprast vecāku nostāju un slepus turpināja attiecības. “Tas bija viens no trakākajiem posmiem tieši emocionāli,” viņa atzīst, jo nācās melot un meklēt dažādus attaisnojumus, lai slēptu savas attiecības. Nākamais posms sākās, kad Ievai bija 18 gadi un viņu ceļi atkal krustojās.