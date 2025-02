Sigita Struberga uzskata, ka armijā jāiet arī sievietēm: "Drošība sākas ar sevi"

Esmu par abu dzimumu iekļaušanu dienestā. Ir vērts uz to paskatīties nevis uz kā kaut ko tādu, kas nekavējoties atņems sievietei iespēju būt sievišķīgai, vai konflikta gadījumā obligāti ieliks to frontes pirmajās līnijās, bet gan tādu, kas iedos zināšanas un prasmes mājās aizsargāt sevi un bērnus dažādās krīzēs, ne tikai kara apstākļos. Dienests var iedot vēl arī citas ikdienas dzīvei vai krīžu pārvarēšanai noderīgas zināšanas un prasmes. Manuprāt, šis ir viens no veidiem, kā būtu vērts skatīties uz valsts aizsardzības dienestu abiem dzimumiem. Bet argumentu par faktiski ir krietni vairāk nekā pret. Aizsardzības ministrs Andris Sprūds ir nosaucis 2028. gadu kā to brīdi, kad VAD varētu kļūt obligāts arī sievietēm. Ja vien ir resursi, lai nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru, tas ir reāli paveicams. Un manā ieskatā- vēlams.