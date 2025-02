Dzīvesstāsts, kas aizkustina. Gunita Bārda par brīvprātīgo darbu, ģimeni un cilvēku likteņiem

Zini, es laikam tiešām arī esmu priecīgs cilvēks. Bet man, protams, arī nav viss vienmēr tikai jauki dzīvē. Taču man patiešām liekas, ka sava sliktā diena nav citiem jāuzgrūž. Piemēram, šodien. Man raudiens nāk, es arī no rīta jau paspēju apraudāties un pirms stundas domāju, ka zvanīšu tev un lūgšu sarunu pārcelt uz citu dienu. Bet man šķiet nepieklājīgi uzgrūst citiem savu sliktumu. Man liekas, ka ir jāsavācas. Un interesanti – savācies un it kā mazliet vieglāk tomēr kļūst… Bet tā līdz galam jau savākties neizdodas – un tad vīrs vai bērni dabū to manu garastāvokli. Biežāk jau vīrs.