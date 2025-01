Mest ārā vai labot? Attieksme pret lietām parāda attieksmi arī pret cilvēkiem

Attieksme pret lietām var būt indikators arī par attieksmi attiecībās – vai cilvēks ir tendēts uz pacietību un labošanas pieeju vai ātri izmet to, kas “nestrādā”. Tas galvenokārt atkarīgs no konkrētā cilvēka dzīves pieredzes un uzvedības modeļiem, ko viņš apguvis no saviem ģimenes locekļiem. Iepazīšanās aplikāciju popularitāte rada ilūziju par bezgalīgu skaitu izvēles iespēju romantisko attiecību veidošanā. Dažos pētījumos secināts, ka tie, kuriem ir vairāk opciju partneru izvēlē, drīzāk būs tendēti attiecības izbeigt. Līdzīgi notiek ar lietām – jo vairāk jaunu lietu cilvēks var iegādāties, jo vieglāka roka, atbrīvojoties no vecajām.