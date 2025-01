"Izteica nepatiku, ka citi nes kūkas!" Bērnudārza čatiņā izceļas spraiga diskusija - cik cukura tad "mazie zaķīši" vispār drīkst

"Mūsu bērnudārza grupiņas čatiņā izcēlās visai spraiga diskusija par bērnu dzimšanas dienu svinēšanu. Kāda māmiņa izteica savu nepatiku pret to, ka uz bērnudārzu citi vecāki nes kūkas un citus našķus, kurus bērniem nevajadzētu dot. Cita starpā tika pieminēta arī bērnudārza ēdienkarte, pēc kuras noprotams, ka bērni šajās ēdienreizēs arī saņem savu "cukura devu". Mēs paši mājās bērnam saldumus nedodam, bet neesam pret to, ka bērnudārzā svin svētkus. Protams, labāk būtu, ja visi nestu veselīgus našķus, bet neesam arī pret to, ka kādreiz svētkos nogaršo kādu nelielu saldumiņu. Sakiet, lūdzu, vai jūs varētu izskaidrot, cik tieši cukura "mazie zaķīši" dažādos vecumposmos drīkst uzņemt? " - ar šādu vēstulīti pie mammamuntetiem.lv vērsusies kāda māmiņa.