Bērnu kopšanas pabalsts jākompensē pilnībā, uzsver daudzbērnu ģimeņu pārstāve

Patlaban bērna kopšanas pabalsts ir 171 eiro mēnesī. LM rosina atteikties no bērnu kopšanas pabalsta izmaksāšanas par bērnu no pusotra līdz divu gadu vecumam, piedāvājot pabalstu par bērnu līdz pusotram gadam noteikt 50% apmērā no ienākumu mediānas. Tas valstij gadā izmaksātu 71,4 miljonus eiro. Vienlaikus, ņemot vērā patēriņcenu izmaiņas, ministrija vēlas bērna piedzimšanas pabalstu palielināt līdz 741 eiro. Tam 2026.gadā būtu nepieciešami 4,6 miljoni eiro.