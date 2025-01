Georgs Rubenis: “Sapņi par cilvēku pastāsta daudz vairāk, nekā cilvēks pats par sevi var pastāstīt”

Situācijas, kuras cilvēku visvairāk izšūpina, kuras vissāpīgāk uzkāpj uz varžacīm, – tie, protams, ir tuvākie cilvēki. Un kurš ir mans tuvākais cilvēks? Meita. Uz viņu arī visbiežāk sadusmojos. Elīzai tagad ir 13 gadi. Parasti manā gadījumā tā ir pāris minūšu verbālā izlāde, pēc kuras, protams, atvainojos. Man palīdz, ka spēju tos brīžus piefiksēt, saprast, kas ar mani īsti notika, ka tā reaģēju, – tad arī varu ātrāk no tās sajūtas izkāpt ārā un pēc tam arī daudzmaz sakarīgi par to parunāt. Parasti tas beidzas ar to, ka saku: mana reakcija nebija atbilstoša situācijai, par to arī atvainojos.