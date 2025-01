"Nepieteicāmies 225 eiro pabalstam!" Vecāki aizmirst un reizēm pat nesaprot, kādiem pabalstiem jāpiesakās

Kā Jauns.lv paskaidro VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Andrika Stretinska, cilvēkiem būtu ērtāk saņemt pabalstus automātiski, bet tiesību normas paredz iespēju pabalstus saņemt vienam no vecākiem. "Tātad ģimenē ir jāvienojas, kurš būs pabalsta saņēmējs. Tas attiecas gan uz ģimenes valsts pabalstu, gan uz bērna kopšanas pabalstu, gan uz vecāku pabalstu, kura apmēru nosaka no pabalsta saņēmēja ienākumiem. Tas ir galvenais, kāpēc nevar automātiski piešķirt pabalstus, jo nav zināms, kuram to piešķirt un izmaksāt. Tāpat nevaram vispārināti pēc noklusējuma pabalstus automātiski piešķirt tikai bērna mātei. Līdz ar to ir nepieciešams VSAA adresēts iesniegums pabalstu piešķiršanai, kurā ir pausta šī vecāku izvēle," skaidro Stretinska.