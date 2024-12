Atveram jaunu lappusi: kā mūs ietekmē Jaungada maģija un simboli

Jaunā gada sagaidīšana un vecā gada pavadīšana – tas jau kopš bērnu dienām mums ir šķitis mazliet maģiski, jo deva cerību, ka, ievēloties kādu vēlēšanos laikā, kad pulkstenis sit divpadsmit, notiks brīnums. Arī pieaugot kaut kur dziļi sirds stūrītī katru gadu no jauna mēs gribam ticēt šim brīnumam un, skatoties zvaigžņotajās debesīs, vēlamies kaut ko no sirds, it sevišķi, ja kāda zvaigzne krīt.