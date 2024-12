"Pieteikties jau nesāp!" Kā ogrēniete Veronika Puiša kļuva par pirmo latvieti Eiropas Kosmosa aģentūras padomē

Veronika norāda, ka izpletņlēkšana bijusi svarīga mentālās veselības uzlabošanai. Viņa pat vairākas reizes lēkusi ar izpletni Dubaijā un vēlāk 2021. gadā ieguvusi privātā pilota licenci, gatavojoties astronautu atlasei. “Man tādas lietas tiešām ļoti iepatikās un ļoti labi padevās. Bija periods, kad viss, ko gribējās, bija būt tikai aerodromā. Un tad pēc kādiem pāris gadiem es sāku domāt, ka varbūt man jādarbojas tieši aviācijas medicīnā vai aerokosmiskajā medicīnā? Darbs slimnīcā ir ok, bet domāju -pamēģināšu izpētīt to nozari vispār, mēģināšu savienot aerokosmosu ar medicīnu. Un tad es pāris gadus nodarbojos ar to, ka strādāju slimnīcā - sapelnīju naudu un aizbraucu uz kaut kādiem kursiem, tad atgriezos, atkal sapelnīju naudu, atkal aizbraucu uz kursiem..."